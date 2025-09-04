Реклама онлайн-казино может стать уголовно наказуемой в Казахстане

Заместитель председателя АФМ в кулуарах сената высказался о возможности ужесточения ответственности блогеров за рекламу онлайн-казино или проведение розыгрышей, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов отметил, что АФМ проводит большую работу. Отмечается, что они проверили около 34 блогеров на возможную причастность рекламы онлайн-казино.

"Почему это очень важно? Вы знаете, что практически все казино, которые на территории РК находятся, гемблинг, скажем так, мы их всех уже практически ликвидировали. Но у нас остается онлайн-казино - они, находясь за рубежом, эти казино через наших блогеров рекламируют, таким образом граждан Казахстана завлекают в азартные игры.

Вы знаете последствия этих азартных игр, это лудомания. В отношении блогеров мы направили в Министерство культуры соответствующую информацию. 11 блогеров уже были привлечены к административной ответственности. В отношении остальных сейчас рассматривается", - сообщил зампред АФМ.

Если блогер принимал участие в организации этих казино, либо в распределении прибыли, либо каким-то другим способом принимал участие в совершении этого преступления, то он будет привлечен в качестве пособника.

"Что касается именно только рекламирования, за это предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 455 КоАП.

Ужесточать закон мы планируем. Более того, по аналогии с рекламой финансовых пирамид, мы планируем рекламу онлайн-казино также криминализировать. Мы уже вышли с этой инициативой. Если уголовная ответственность будет, обязательно в этом случае, как преступные, доходы будут конфискованы", - добавил Елемесов.

Добавим, также зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов высказался о ситуации вокруг блогеров Жанабыловых.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Позднее стало известно, что дело блогера Ерболата Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передано в суд.

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

