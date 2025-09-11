Астанчанин судился с акиматом из-за мусорки и выиграл

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Астанчанин судился с акиматом из-за мусорки и выиграл

    Опубликовано:

    Мусорные контейнеры
    Мусорные контейнеры. Иллюстративное фото: Pixabay

    Суд Астаны рассмотрел иск к акимату из-за мусорных контейнеров, перенесенных слишком близко к зданию - и постановил иск удовлетворить, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, ИП "Б" обратился в суд с иском к акимату Астаны с требованием о принятии мер по переносу общедомовой площадки мусорных контейнеров.

    Иск мотивирован тем, что на расстоянии 1,42 метра от здания истца располагаются мусорные контейнеры, обслуживающие жилой дом.

    Расстояние от контейнеров до здания составляет 4,5 метра, до ограждения газгольдера - 9,0 метров. Контейнеры частично перекрывают заезд в ворота, от них распространяется зловонный запах, ветер разносит мусор, в том числе ко входу, что способствует возникновению антисанитарных условий.

    Ответчик иск не признал, указав, что с учетом плотной застройки района перенос контейнерной площадки в сторону жилых домов является невозможным.

    Судом установлено, что ранее контейнерная площадка находилась в другом месте, однако была перенесена к зданию без какого-либо обоснования.

    С учетом установленных законодательством нормативов (25 метров), а также отсутствия комиссионно утвержденных расстояний в условиях сложившейся застройки, суд пришел к выводу о нарушении прав и законных интересов истца. В связи с этим иск удовлетворен.

    Решение вступило в законную силу.

    Напомним, в августе жители Жезказгана пожаловались, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад. В акимате ответили на претензии горожан.

    Ранее жители Костаная жаловались на мусор в городе, который не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов.

    В прошлом году жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город. Позже был объявлен конкурс и выбраны подрядчики, которые будут вывозить мусор из разных районов города.

    До этого жители одного из микрорайонов Актау жаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

    А в мае 2023 года жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами прямо перед зданием местного акимата. Так люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.