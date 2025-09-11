Астанчанин судился с акиматом из-за мусорки и выиграл

Суд Астаны рассмотрел иск к акимату из-за мусорных контейнеров, перенесенных слишком близко к зданию - и постановил иск удовлетворить, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, ИП "Б" обратился в суд с иском к акимату Астаны с требованием о принятии мер по переносу общедомовой площадки мусорных контейнеров.

Иск мотивирован тем, что на расстоянии 1,42 метра от здания истца располагаются мусорные контейнеры, обслуживающие жилой дом.

Расстояние от контейнеров до здания составляет 4,5 метра, до ограждения газгольдера - 9,0 метров. Контейнеры частично перекрывают заезд в ворота, от них распространяется зловонный запах, ветер разносит мусор, в том числе ко входу, что способствует возникновению антисанитарных условий.

Ответчик иск не признал, указав, что с учетом плотной застройки района перенос контейнерной площадки в сторону жилых домов является невозможным.

Судом установлено, что ранее контейнерная площадка находилась в другом месте, однако была перенесена к зданию без какого-либо обоснования.

С учетом установленных законодательством нормативов (25 метров), а также отсутствия комиссионно утвержденных расстояний в условиях сложившейся застройки, суд пришел к выводу о нарушении прав и законных интересов истца. В связи с этим иск удовлетворен.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, в августе жители Жезказгана пожаловались, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад. В акимате ответили на претензии горожан.

Ранее жители Костаная жаловались на мусор в городе, который не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов.

В прошлом году жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город. Позже был объявлен конкурс и выбраны подрядчики, которые будут вывозить мусор из разных районов города.

До этого жители одного из микрорайонов Актау жаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

А в мае 2023 года жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами прямо перед зданием местного акимата. Так люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

