"Кругом вонючие отходы": микрорайон Актау утопает в грязи из-за массового увольнения сотрудников КСК

Мусор. Фото: lada.kz

Жители одного из микрорайонов Актау вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК, передает региональное издание Lada.kz.

О своей проблеме изданию рассказали жители нескольких домов 4 микрорайона Актау.

"Мы утопаем в мусоре, просто невозможно дышать. В нашем КСК уволились все уборщики из-за того, что им вовремя не платили заработную плату. Мы не знаем, куда нам обращаться. Приходится справляться своими силами, каждый день убираемся, но на утро мусоропровод всегда забит, кругом вонючие отходы. Написали заявление в прокуратуру 3 июля, но проблема так и не решилась", - рассказали жители дома №3.

На бездействие КСК пожаловались также жители дома №46 4 микрорайона.

"У нас квартира площадью 53 квадратных метра. Ежемесячно плачу по 2173 тенге обслуживающей организации, но мусор не убирают уже несколько недель.

Мы не можем находиться в квартирах, потому что вонь доходит через окна. Каждый день я убираюсь на галерейке, но мусора не убавляется", - говорит жительница дома.

В Актауской городской жилищной инспекции подтвердили информацию о массовом увольнении работников из обслуживающей организации.

"По словам руководителя КСК, работы приостановлены в связи с увольнением и выходом на пенсию работников. Со стороны руководителя учреждения выдано уведомление о приеме на работу других работников, но этот процесс займет время.

С помощью наемных работников в домах №№10, 67, 47, 55, 56, 57, 58, 3, 6 и 13 в мусорных шахтах были проведены работы по уборке. Однако из-за большого объема работ охватить все дома физически невозможно. Работы по очистке мусорных шахт в жилых домах от мусора будут продолжены", - прокомментировали в ведомстве.

В жилищной инспекции добавили, что мусоропроводы забиваются еще и по причине того, что сами жители выбрасывают крупногабаритные отходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028435-krugom-vonyuchie-othody-mikrorayon-aktau-utopaet-v-gryazi-iz-za-massovogo-uvolneniya-sotrudnikov-ksk/