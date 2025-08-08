"Воняет, окна открыть невозможно": о мусорном коллапсе заявили жители Жезказгана

Жители Жезказгана жалуются, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад. В акимате ответили на претензии горожан, передает "Седьмой канал".

Как сообщает телеканал, мусорные контейнеры переполнены, отходы гниют на открытом воздухе, вонь и смрад разносятся по всему городу.

Люди жалуются, что мусор не вывозят неделями, и жить в таких условиях уже невыносимо. В жару это не просто неприятно — это вредно для здоровья.

"У нас мусорные баки не вывозят, можно сказать, неделями! Воняет, окно открыть невозможно, понимаете?! Приходят, ну посмотрите, убирают каждый день? Конечно, нет! Окно открыть невозможно!" - возмущена горожанка Галина Тимур.

В акимате заявили, что привлекли к вывозу мусора и частные компании.

"В целях улучшения предоставления услуг в настоящее время частные компании оказывают содействие в вывозе ТБО, кроме того, отделом жилищно-коммунального хозяйства направлено два уведомления о необходимости принятия мер по улучшению качества услуг.

В случае не улучшения ситуации в отношении "Сат Тазалык" будут приняты меры по расторжению договора и объявлению конкурса на определение нового поставщика услуг по вывозу ТБО", - проинформировал замакима города Аслан Арынов.

