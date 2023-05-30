"Надоело!": жители Туркестанской области вывалили мусор перед акиматом в знак недовольства

Мусор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами перед зданием местного акимата. Так люди пытаются привлечь внимание к проблеме с мусором, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в селе Карабулак проживает больше 60 тысяч человек. А последние пять лет населенный пункт буквально утопает в мусоре.

Официально отходами населения занимается подрядная компания, она же выставляет счета. Но, как говорят люди, бороться с горами мусора им приходится самим. Уставшие от этого сельчане решили отвезти пару мешков чиновникам и подрядчику, выигравшему тендер.

"Вот! Держите! Вы говорите, что добросовестно работаете в Карабулаке. Посмотрите вокруг, на каждой улице мусор, все в мусоре! Так вы работаете? Так это называется добросовестно?!" - возмущены местные жители.

По словам сельчан, коммунальщики если и проезжают по улицам, то не чаще раза в месяц. Остальное время люди самостоятельно рассовывают мусор по своим машинам и вывозят за пределы населенного пункта. Терпение, говорят, закончилось, когда в очередной раз пришли квитанции с повышенными ценами.

"Раньше платили по 400 тенге. Потом подняли до 800 тенге. Но даже за такую цену они мусор не вывозят. Все село в мусоре тонет. Что этой компании нужно еще? Пусть убирают или чиновники пусть другую ищут, которая будет работать. Летом воняет, появляются крысы, насекомые, начинаются укусы, болезни. Надоело!" - рассказал Полатжан Хайдаров.

Последствия "мусорного перфоманса" перед акиматом устранили довольно быстро - на место приехал "КамАЗ" подрядной организации, которая вывозит мусор. Но оказалось, это единственный "КамАЗ", который есть на балансе компании. А еще подрядчик вдруг признался, что уже давно работает себе в убыток.

"Мы работаем себе в убыток, население практически не платит за услугу. В целом у нас есть четыре машины: две "ГАЗ-23" и два "КамАЗа". Но, так как у нас нет денег, мы не можем в полной мере выпустить транспорт на линию. Поэтому по селу работает только одна машина", - заявил представитель компании "Медина-Н" Агабек Жанбеков.

Чиновники заняли сторону предпринимателя. В районе решили утвердить новый тариф на уборку мусора. А у тех сельчан, кто не платит за вывоз отходов, долги собираются выбивать через суд.

Источник: КТК

Напомним, в ноябре сообщалось, что в 2022 году тарифы на вывоз мусора выросли в Казахстане на 13,5%.

По данным аналитиков, больше всего за вывоз мусора платят жители города Алматы – 553 тенге на человека, Семея (470 тенге) и Костаная (401 тенге).

В столице Казахстана стоимость вывоза ТБО на одного человека в октябре составила 390 тенге, а в Шымкенте - лишь 170 тенге. При этом самые дешевые тарифы были зафиксированы в Таразе (94 тенге на человека) и Туркестане (103 тенге на человека).

К слову, тогда же, осенью 2022-го, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на аппаратном совещании отчитал чиновников из-за мусора. Он отметил, что в регионе определены 158 полигонов, принимающих твердые бытовые отходы. Но большая часть из них не соответствует санитарным требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022543-nadoelo-zhiteli-turkestanskoy-oblasti-vyvalili-musor-pered-akimatom-v-znak-nedovolstva/