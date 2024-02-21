"Весна пойдет – крысы пойдут": астанчане пожаловались на кучи мусора во дворах (видео)

Жители левого берега Астаны возмутились отсутствием регулярного вывоза отходов из их дворов. Астанчане заявляют, что боятся приближения весны, если ситуация не улучшится, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, дворы столичных ЖК утопают в мусоре. Несвоевременный вывоз отходов становится одной из главных проблем Астаны. Отходы из этого квартала на левом берегу столицы перестали вывозить вовремя и во дворах уже не первый день лежат зловонные кучи. Растут они изо дня в день, и проблем доставляют все больше.

"Вот был случай: мы идем – возле лица пролетает туалетная грязная бумага. Вот представляете, с чем дети играют", – заявила одна из жительниц.

Отмечается, что некоторые жители помощи ждать устали и решили взять ситуацию в свои руки.

"Когда пакет с мусором закидывается, он как бы в виде пирамиды до самой горловины выкладывается, а бока пустые. Если есть возможность, я нахожу здесь штырь там либо палку и стараюсь расшерудить, чтобы она вниз села, но это не всегда не получается", – рассказал еще один астанчанин.

Как отмечают корреспонденты, несмотря на то, что на улице минус 25 и дует легкий ветер, мусорные завалы все равно источают ярко выраженный запах перегнивающих отходов. А сам этот вид из окон жителей фешенебельного микрорайона прямо в центре левого берега столицы стал уже привычным явлением.

И с каждым днем число недовольных столичных жителей только растет. Они недоумевают, почему оплату за вывоз мусора они вносят вовремя, а отходы как лежали, так и лежат. Многие жители столицы не рады приближению весны. Говорят, вместе с теплом придут и новые проблемы.

"Могу сказать, дней десять точно не вывозят мусор. Беспредел полный. Сейчас весна пойдет – крысы пойдут. Нам что делать?" – добавила другая жительница этого района.

Отмечается, что в акимате проблему признают, но пока ничего с ней сделать не могут. Говорят, что компания-монополист просто не в силах обслужить быстро растущую Астану. А когда с ней подписывали контракт, не ожидали, что главный город страны может так быстро увеличиться в размерах. К тому же существующие тарифы не позволяют компании приобрести дополнительную технику.

"390 тенге делим на 30 дней, 13 тенге вы платите ежедневно за утилизацию, уборку мусора. Астана занимает десятое место по тарифу. Данная компания на тот момент, создали пять лет назад, имело место в расчете на 700-800 тысяч населения. В настоящее время вы прекрасно знаете, что численность населения уже миллион четыреста человек", – отметил руководитель Отдела окружающей среды и управления отходами акимата Астаны Айдар Рашид.

В ближайшие месяцы столичные власти объявят тендер, в котором, по словам представителей акимата, сможет принять участие любая компания. Впрочем, как подчеркивает телеканал, подобного рода конкурс за последние годы пытались провести уже дважды. Но каждый раз что-то случалось, и тендер отменяли.

Источник: КТК