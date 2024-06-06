Почему компания Алии Назарбаевой продолжит вывозить мусор в Астане, объяснили в акимате

В Астане определили новых подрядчиков, которые будут вывозить мусор из города. При этом компания Алии Назарбаевой также продолжит заниматься вывозом ТБО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным пресс-службы ведомства, акиматом Астаны был объявлен конкурс по определению подрядчиков по сбору и транспортировке ТБО (твердых бытовых отходов) для каждого из пяти районов столицы.

Отметим, что ранее по всему городу вывозом мусора занималась компания Алии Назарбаевой ТОО "Clean City NC".

Позже определились следующие победители конкурса.

район Есиль – ТОО "Taza Zher Capital";

район Нура – ТОО "Taza Zher Capital";

район Байконыр – ТОО "Горкомтранс";

район Сарыарка – ТОО "Zero Waste";

район Алматы – ТОО "Clean City NC".

По данным ведомства, договоры с компаниями подписываются с 3 по 7 июня 2024 года.

"Вместе с тем, согласно пункту 36 Конкурсной документации, исполнитель приступает к исполнению договора с момента полной готовности наличия транспортных средств, квалифицированного управленческого и технического персонала, производственного помещения и внедрения специального программного обеспечения в целях оцифровки схемы сбора, вывоза, транспортировки и отслеживания наполняемости контейнерных площадок (максимальный срок готовности 120 рабочих дней)", – добавили в акимате.

Так, в течение переходного периода компания ТОО "Clean City NC" продолжит выполнять обязательства по вызову ТБО.

Напомним, в сентябре прошлого года министр экологии отвечал на вопрос, занимается ли компания Алии Назарбаевой вывозом мусора в Астане.

"По моей информации, которой я владею, сегодня компания Алии Назарбаевой не занимается вывозом мусора. Если есть информация, я готов ее отдельно обсудить. В свете новых обстоятельств (утверждении, что у компании все-таки есть контракты – прим. ред.), которые вы озвучили, я еще раз посмотрю", – заявил министр Ерлан Нысанбаев.

Однако в феврале этого года о работе компании Алии Назарбаевой по вывозу мусора в столице спросили акима Жениса Касымбека, который заявил, что сроки контракта с ее компанией истекают. И уже с апреля акимат планирует объявить конкурс, чтобы выбрать другого поставщика услуги по вывозу мусора.

Позже Нысанбаев комментировал наличие расхождений в информации.

Между тем жители столицы жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. По словам астанчан, возле домов копятся зловонные горы мусора, который вывозят реже чем раз в неделю.

В акимате тогда заявляли, что компания-монополист не в силах обслужить быстро растущую Астану, а существующие тарифы не позволяют компании приобрести дополнительную технику.