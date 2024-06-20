"Вонь больше месяца стоит": костанайцы пожаловались на огромные кучи мусора возле домов (видео)

Жители Костаная заявили, что мусор в городе не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов, передает телеканал "Астана".

По словам людей, отходы в Костанае не вывозят неделями и даже месяцами. Контейнеры переполнены, людям приходится складировать пакеты прямо на землю. Во дворах царит антисанитария и гуляют крысы, уверяют горожане.

"Во-первых, вонь, больше месяца уже стоит у нас. И дети не могут здесь играть, а мы всегда окна закрываем, потому что открыть невозможно, особенно, когда жара и дождь";

"Когда жара, это все гниет, запах естественно неприятный. Хотелось бы, чтобы убирали. Жалуемся, но пока тишина. – А куда жалуетесь? – И в Тазалык звонили, и в "109" звонили, но толку пока нет", – рассказали местные жители.

Такая же картина во дворе 9-го микрорайона. Здесь мусор складируют на земле между многоэтажками и частными домами. А его количество давно превышает содержимое контейнеров.

"Это крысы, мыши, запахи, бедные люди, которые здесь живут. Я считаю, что виноват "Тазалык", вообще работать не хочет. То ли машины, то ли горючего нет. Мусор не вывозится по неделям. Не то, что 2 раза, 1 раз в неделю, 2 раза вывозить, он вообще не вывозится", – заявила еще одна жительница Костаная.

По словам руководства отдела ЖКХ, "Тазалык" действительно не справляется с вывозом мусора. 12 машин и 3 новые техники простаивают. Отмечается, что на предприятии не могут найти водителей мусоровозов. За неисполнение обязанностей коммунальщиков штрафуют, но проблемы это не решает.

"Мы теперь начали штрафовать их, подключать полицию. То есть отрабатываем площадки, где мусора много. Возможно город будет делиться на 2 части, чтобы предприятие уже успевало и конкуренцию создать", – отметил замглавы отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Тем не менее пока "Тазалык" монополист в городе, но власти намерены объявить конкурс на оказание этих услуг. В планах также привести все мусорные площадки к единому стилю и все железные контейнеры заменить на пластиковые.

Отметим, что с подобной проблемой сталкиваются и в других регионах Казахстана.

Так, в конце зимы жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город.

Позже был объявлен конкурс и выбраны подрядчики, которые будут вывозить мусор из разных районов города.

При этом в июле прошлого года жители одного из микрорайонов Актау жаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

А в мае 2023 года жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами прямо перед зданием местного акимата. Так люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.