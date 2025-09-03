Срочник вернулся инвалидом: Мухтара Ербаяна снова отправили на лечение в Турцию

В Минздраве РК рассказали о том, что бывшего военнослужащего Национальной гвардии РК Мухтара Ербаяна вновь отправили на лечение в Турцию, передает NUR.KZ.

"Решением рабочего органа комиссии одобрено направление Мұхтар Ербаян на лечение в клинику Medipol Global (Турция) для проведения нейромодуляторного лечения и поддержания соматического статуса пациента", - отмечено в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее в Казахстане Ербаян получил лечение в Центральной городской клинической больнице Алматы и Национальном центре нейрохирургии в Астане.

А с августа 2024 по январь 2025 года при поддержке семьи проходил восстановительное лечение в Турции. По возвращении в Казахстан находился под наблюдением специалистов и получал медицинскую помощь на дому.

"Перевозка пациента из Астаны в Стамбул осуществлена бортом Министерства внутренних дел РК, при медицинском сопровождении мобильной бригады Национального координационного центра экстренной медицины МЗРК. По прибытии пациента встретили представители клиники. Состояние пациента стабильное, на трахеостоме", - сообщили о состоянии пациента в ведомстве.

История Мухтара Ербаяна

Напомним, в конце августа прошлого года в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев после начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

В сентябре депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев высказался о ситуации с впавшим в кому солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром и потребовал пресекать беспорядок в армии.

В конце октября глава Минздрава рассказала, что ведомство на связи с семьей Ербаяна, который на тот момент получал лечение в Турции.

А в апреле этого года глава Минздрава Акмарал Альназарова сообщила, что встречалась с родителями срочника. Тогда, по ее словам, сейчас он находился на реабилитации в Национальном медцентре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.