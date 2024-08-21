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Видео с солдатом, вернувшимся из армии инвалидом, прокомментировали в Нацгвардии

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Военный сжал руки
Военный. Иллюстративное фото: AaronAmat/Getty Images

Казахстанцы рассказали, что их сын, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий пост опубликовала пользовательница Лола Израилова в Instagram.

"Ербаян пошел в армию добровольно. Через несколько месяцев службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому. (...) Нас уверяют, что это был несчастный случай. Со множественными ушибами и травмами", - говорится в посте.

Военный
Военный. Кадр из видео: instagram.com/lolaizrailova

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию в пресс-службе Нацгвардии РК.

"По факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 440 УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное расследование продолжается. Ход расследования на контроле у руководства ВСД МВД РК", - гласит ответ.

Кроме того, в Нацгвардии высказались о лечении молодого человека.

"Военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем, лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Кроме того, Главным командованием Национальной гвардии МВД РК направлены письма в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова и Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им проф. А. Л. Поленова Российской Федерации, а также в посольство Турции для консультативной помощи и рассмотрения вопроса по госпитализации", - говорится в ответе.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 440 УК РК, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151741-video-s-soldatom-vernuvshimsya-iz-armii-invalidom-prokommentirovali-v-nacgvardii/

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