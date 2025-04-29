Срочник вернулся инвалидом: в Минздраве рассказали о состоянии Ербаяна Мухтара

На брифинге в правительстве глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавшего солдата срочной службы Ербаяна Мухтара, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЗ Акмарал Альназарова сообщила, что несколько дней назад была встреча с родителями срочника. По ее словам, сейчас он находится на реабилитации в Национальном медцентре.

"Отец рядом с ним, все необходимую помощь по своему диагнозу получает. В связи с тем, что у него вместе с травмой была инфекция, поэтому лечение проводится. Также он ездил в Турцию, сейчас у нас он получает лечение.

Мы обсудили с родителями, что если будет нужно, мы продолжим лечение за рубежом, но они дали согласие на то, чтобы продолжить лечение в Казахстане. Преждевременных прогнозов мы пока не делаем, проводим все необходимое лечение", - сообщила Акмарал Альназарова.

Напомним, в конце августа прошлого года в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев после начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

В сентябре депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев высказался о ситуации с впавшим в кому солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром и потребовал пресекать беспорядок в армии.

В конце октября глава Минздрава рассказала, что ведомство на связи с семьей Ербаяна, который на тот момент получал лечение в Турции.

"Когда они добрались туда (в Турцию - прим. ред.), связывались. Здесь совместно Министерство обороны, МВД, Минздрав работали в части организации борта и по другим вопросам", - сказала Альназарова и добавила, что после лечения пострадавшего солдата заберут из Турции бортом санавиации.