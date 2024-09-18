Пресекать беспорядок в армии Казахстана потребовал депутат после ЧП с впавшим в кому солдатом

На заседании мажилиса депутат Нартай Сарсенгалиев высказался о ситуации с впавшим в кому солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром и потребовал пресекать беспорядок в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы сами вредим детям, отправляя их в армию. В мирное время наши солдаты получают различные телесные повреждения. Некоторые даже погибают. Эти случаи повторяются не один, а несколько раз. Никто не хочет отправлять своих детей в армию, в которой молодые люди прощаются со своей жизнью. За последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние 4 года в армии зафиксировано 86 самоубийств.

В августе 2023 года в одной из воинских частей командир избил стулом новоиспеченного солдата, однако дело закрыли, в июне 2024 года в одной из воинских подразделений в Жамбылской области солдат, находившийся в армии всего один месяц, поступил в реанимацию без сознания, а 7 сентября этого года на гарнизоне в Актау скончался молодой солдат Марат Баркулов.

Ситуация, произошедшая недавно, вызвала негодования всех наших соотечественников — солдат Нацгвардии Ербаян Мухтар находится без сознания в течение пяти месяцев после травмы головы. Ответственные уклоняются, говоря, что он получил травму после падения на унитаз. Из-за травмы солдату пришлось удалить пол головы. Теперь ему нужен регулярный уход. Сейчас его нужно отправлять за границу, а финансирование собирает простой народ", - заявил депутат.

Нартай Сарсенгалиев напомнил, что Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что за здоровье и безопасность солдат в первую очередь отвечает руководство армии и руководство правоохранительных учреждений.

"К сожалению, ситуация в армии не соответствует этому. В прошлом году Минобороны заявило, что в воинских частях установлено более 50 тысяч камер, а где их записи? Получается, когда солдаты, как Ербаян Мухтар получали травму, эти камеры отвернулись что ли?

В 2022 году проблемы благосостояния в армии поднимала партия Amanat, однако ситуация ухудшилась. Солдаты продолжают получать ранение и погибают. Просим принять конкретные меры по пресечению и предупреждению беспорядка в армии страны, усиление мероприятий, направленных на улучшение социальных положений военнослужащих", - добавил депутат.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.