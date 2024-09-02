Токаев поручил обеспечить железную дисциплину в армии Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину", - заявил президент.

Он добавил, что руководство ответственно за безопасность срочников.

"Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - резюмировал Токаев.

Ранее вице-министр обороны Султан Камалетдинов заявлял об оттоке военнослужащих из армии Казахстана.

Также сообщалось, что военнослужащих хотят освободить от уплаты кредитов на время службы в армии.

Кроме того, президент реагировал на жалобу матери солдата-срочника, впавшего в кому в Жамбылской области: Токаев потребовал провести расследование.