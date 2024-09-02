Токаев поручил обеспечить железную дисциплину в армии Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.
Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину", - заявил президент.
Он добавил, что руководство ответственно за безопасность срочников.
"Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - резюмировал Токаев.
Ранее вице-министр обороны Султан Камалетдинов заявлял об оттоке военнослужащих из армии Казахстана.
Также сообщалось, что военнослужащих хотят освободить от уплаты кредитов на время службы в армии.
Кроме того, президент реагировал на жалобу матери солдата-срочника, впавшего в кому в Жамбылской области: Токаев потребовал провести расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156071-tokaev-poruchil-obespechit-zheleznuyu-disciplinu-v-armii-kazahstana/