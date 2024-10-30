"Заберем бортом санавиации": глава Минздрава о транспортировке Ербаяна из Турции в Казахстан

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса высказалась о ситуации с солдатом Нацгвардии - Ербаян Мухтар вернулся из армии в тяжелом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы на связи. Получает реабилитацию. Когда они добрались туда (в Турцию – прим. ред.), связывались. Здесь совместно Министерство обороны, МВД, Минздрав работали в части организации борта и по другим вопросам", - сказала Альназарова.

По ее словам, Ербаян Мухтар сейчас получает лечение.

"Когда разговаривала с родителями, сказала, чтобы они не переживали на счет вопроса, как добраться домой. Заберем бортом санавиации. Сейчас он продолжает лечение в Турции, наши коллеги занимаются", - резюмировала министр.

Напомним, в конце августа текущего года в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев после начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

В сентябре депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев высказался о ситуации с впавшим в кому солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром и потребовал пресекать беспорядок в армии.