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Вернулся инвалидом: в Минобороны сделали заявление о травмированном срочнике

Опубликовано:

Солдат
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии министерства внутренних дел РК.

"Информируем, что кроме подразделений Вооруженных Сил военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах", - отметили в Минобороны.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

"Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны РК", - говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилась информация о том, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии.

Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем, лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152306-vernulsya-invalidom-v-minoborony-sdelali-zayavlenie-o-travmirovannom-srochnike/

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