Алматинцев предупредили об очередном закрытии дороги на ночь

В Алматы временно ограничат движение на участке по улице Аскарова. Его перекроют на ночь для дорожных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

В Telegram-канале AlmatyJoly алматинцев предупредили, что с 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке улицы Аскарова - от улицы Садыкова до улицы Саина. Там будут производить средний ремонт дороги.

"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Напомним, в Алматы до конца недели будет ограничено движение транспорта на участке по улице Пушкина - от проспекта Райымбека до улицы Токмакская в южном направлении.

Также в Бостандыкском районе Алматы до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

Еще до 30 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Абиша Кекилбайулы из-за замены трубопровода, а до 31 августа - по западной стороне улицы Лавренева.

Ранее в Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Кроме того, в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

