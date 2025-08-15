Почти на две недели закроют один из перекрестков в Алматы
В Алматы временно закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в Бостандыкском районе продолжается плановая реконструкция теплосетей - осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 км, введенной в эксплуатацию в 1984 году.
В связи с этим с 16 августа по 27 августа будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.
"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", - добавили в компании.
Сообщается, что данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов, 4 детских сада, 2 больницы и 27 других объектов.
Напомним, также до 17 августа движение автотранспорта будет ограничено на улице Байзакова от проспекта Райымбека в обоих направлениях.
Для замены трубопровода по 18 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла от улицы Исаева до улицы Байганина.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
