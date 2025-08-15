На три недели полностью закроют участок дороги на одной из улиц в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы временно ограничат движение по улице Яссауи. На одном из участков будут прокладывать инженерные сети, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

В акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что с 15 августа по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

"В связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык", - говорится в сообщении.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что прокладка инженерных сетей будет осуществляться открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения.

"Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков", - заключили в акимате.

Напомним, до 17 августа движение автотранспорта будет ограничено на улице Байзакова от проспекта Райымбека в обоих направлениях.

Для замены трубопровода по 18 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла от улицы Исаева до улицы Байганина.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Также до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

