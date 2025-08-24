Жителей Бостандыкского района Алматы предупредили о неудобствах до 30 августа
В южной столице до 30 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Абиша Кекилбайулы из-за замены трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение ГКП на ПХВ "Алматы Су".
Представители предприятия предупредили об ограничении движения в Бостандыкском районе Алматы.
"В связи с проведением ремонтных работ по замене трубопровода, с 24 по 30 августа будет временно ограничено движение автотранспорта, на участке между улицами Байкадамова и Ескараева
Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и качественного выполнения работ. Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Аскарова.
Также акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы. Также до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.
А до 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
