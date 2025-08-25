Когда в Алматы откроют движение по перекрытым улицам, рассказали в акимате

В акимате Алматы рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам, и анонсировали еще одно перекрытие, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, на совещании по вопросам хода строительства инженерных сетей и подготовки городских систем и объектов инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (ОЗП) руководитель управления водоснабжения и энергетики Нурбакыт Серикбай доложил о ходе ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения.

"25 августа открыто движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова, а также по улицам Сатпаева - Байтурсынова, Бухар Жырау - Маркова и Бекмаханова. До 1 сентября движение будет возобновлено на улицах Лавренева и Габдуллина. По улицам Жамбыла и Жарокова движение откроют до 7 сентября", - сообщил Нурбакыт Серикбай.

Вместе с тем сообщается, что в Алматы временно ограничат движение на улице Пушкина из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1986 году

С 09:00 часов 26 августа до 19:00 часов 30 августа в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на улице Пушкина от проспекта Райымбека до ул. Токмакская в южном направлении.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Добавим, также в Алматы до 30 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Абиша Кекилбайулы из-за замены трубопровода.

Также в акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

А до 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

