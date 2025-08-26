До конца недели ограничат движение по одной из улиц в Алматы

В Алматы до конца недели будет ограничено движение транспорта на одном из участков по улице Пушкина, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в Telegram-канале AlmatyJoly, временные неудобства для транспорта на участке по улице Пушкина будут по 30 августа.

"С 09:00 26 августа до 19:00 30 августа в Алматы движение автотранспорта будет ограничено на улице Пушкина - от проспекта Райымбека до улицы Токмакская в южном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения связаны с ремонтными работами на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1986 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Напомним, вчера в акимате Алматы рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

Добавим, в Алматы до 30 августа будет также ограничено движение автотранспорта по улице Абиша Кекилбайулы из-за замены трубопровода.

Также в акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

А до 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

