Четыре раза по два: гвардейцев-близнецов, служащих в Алматы, показали на видео

В воинской части 5571, дислоцированной в Алматы, одновременно проходят срочную службу сразу четыре пары братьев-близнецов, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.

Как сообщается в Telegram-аккаунте Национальной гвардии МВД РК, это случай, который по праву можно назвать уникальным.

Первые в этой необычной истории - уроженцы Туркестанской области Нурасыл и Ерасыл Жамалхан. Но на этом судьба не остановилась. Вместе с ними в часть прибыли Ерасыл и Нурасыл Уйсинбай.

Так в одном подразделении служат сразу два Ерасыла и два Нурасыла. Командиры признаются: иногда даже им трудно разобраться, кто именно перед ними. Но сами ребята относятся к этому с улыбкой - говорят, что двойная схожесть только укрепляет командный дух. Вместе они выходят на патруль и охраняют общественный порядок на улицах мегаполиса.

Ердаулет и Бакдаулет Туленовы из Шымкента - еще один пример удивительного единства. Их настолько часто путают, что даже в казарме сослуживцы шутят: "У нас не два бойца, а один в двух экземплярах". Однажды командир дал Ердаулету задание, а отчет принял у Бакдаулета, даже не заметив подмены. Но в армии это скорее преимущество: близнецы уверяют, что служить вдвоем легче, ведь понимают друг друга с полуслова.

И наконец, последними в уникальной четверке стали Салман и Магомед Урузбиевы из Жезказгана. Их решение служить вместе - история о братской преданности. Когда Магомеда призвали в армию, его брат Салман принял решение идти вместе с ним. Сегодня они несут службу плечом к плечу, выполняют боевые задачи и признаются, что никогда не чувствуют себя одинокими, так как рядом всегда есть человек, которому можно доверять безоговорочно.

"Эта редкая история - пример того, как судьба умеет соединять людей необычным образом. Четыре пары близнецов в одном подразделении - это уже не случайность, а настоящая легенда, которая останется в летописи Национальной гвардии", - отмечается в публикации.

Напомним, в конце июля в Астане подросток потерял сознание возле "Астана Арена" - ему помогли гвардейцы.

До этого военнослужащие Национальной гвардии в Астане пришли на помощь девушке, у которой случился приступ. Инцидент произошел в районе Салтанат сарайы - молодой девушке внезапно стало плохо по пути от автобусной остановки.

Мы также писали о том, что в Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги, а в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Там молодожены узнали, что у них будет дочка. Гвардеец, призванный на службу в декабре прошлого года, будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.

Добавим, с 2025 года в Казахстане вводится служба в резерве. Таким образом продолжается совершенствование подготовки армии. Данный способ уже применяется в странах СНГ и других зарубежных странах. Резервистов будут призывать на добровольной основе.

