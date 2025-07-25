Подросток потерял сознание возле "Астана Арена": ему помогли гвардейцы

В Астане в районе спортивного комплекса "Астана Арена" во время патрулирования военнослужащие заметили мальчика, которому стало плохо, и оказали ему первую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, оперативность и неравнодушие проявили солдаты воинской части 5573 Национальной гвардии МВД.

"Во время патрулирования рядовые Иманжусип Туменбаев и Александр Баширов заметили мальчика, внезапно потерявшего сознание. Гвардейцы немедленно пришли на помощь: помогли подростку подняться, оказали первую медицинскую помощь, связались с его матерью и сопроводили до автомобиля", - пояснили в ведомстве.

По данным МВД, это не первый случай, когда военнослужащие демонстрируют готовность прийти на выручку. Так, ранее во время праздничного концерта у "Астана Арены" гвардейцы оказали помощь нескольким зрителям, потерявшим сознание в толпе.

Напомним, недавно в Астане едва не утонул мужчина, которого спасли несколько военнослужащих. В итоге, ему даже не потребовалась медицинская помощь.

До этого военнослужащие Национальной гвардии в Астане пришли на помощь девушке, у которой случился приступ. Инцидент произошел в районе Салтанат сарайы - молодой девушке внезапно стало плохо по пути от автобусной остановки.

А в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице, на помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу. Несовершеннолетнюю госпитализировали, благодаря стражам порядка угроза для ее жизни миновала.

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