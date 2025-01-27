"Будет ждать меня": солдат после присяги в ВКО попросил свою девушку стать его женой (видео)

В Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Шығыс" Нацгвардии РК.

Как сообщает пресс-служба регионального командования, молодое пополнение воинской части 6699 Национальной гвардии МВД приняло военную присягу.

Ряды воинской части в декабре 2024 года пополнили около 200 молодых солдат, прибывшие для прохождения службы из Алматинской и Павлодарской областей, а также области Абай.

Солдаты перед началом службы проходили курс молодого бойца. Молодые ребята из разных регионов страны будут нести боевую службу по охране уголовно-исправительных учреждений в Усть-Каменогорске.

Солдат сделал предложение девушке. Фото: РгК "Шығыс" НГ РК

Сразу после торжественной части рядовой Алихан Балпык, призванный из Алматы, попросил свою девушку стать его женой. Предложение стало сюрпризом для невесты. Собравшиеся аплодировали паре и выразили огромную поддержку.

"Я очень рад, потому что Аяулым ответила "да". Она будет ждать меня до следующей зимы. Я благодарен своим товарищам за совет и поддержку", - поделился рядовой.

Ранее в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Там молодожены узнали, что у них будет дочка. Гвардеец, призванный на службу в декабре прошлого года, будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.

С 2025 года в Казахстане вводится служба в резерве. Таким образом продолжается совершенствование подготовки армии. Данный способ уже применяется в странах СНГ и других зарубежных странах. Резервистов будут призывать на добровольной основе.