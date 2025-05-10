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"Говорили, чтобы она не отключалась": гвардейцы спасли девушку с приступом в Астане

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Гвардейцы помогают девушке
Гвардейцы помогают девушке. Фото: polisia.kz

Военнослужащие Национальной гвардии в Астане пришли на помощь девушке, у которой случился приступ, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

Инцидент произошел в районе Салтанат сарайы - молодой девушке внезапно стало плохо по пути от автобусной остановки.

Сообщается, что она сама обратилась к военнослужащим. Баглан Татей и Адилет Муратов, Даниал Сарсенгалиев оперативно вывели пострадавшую в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.

"Когда девушка подошла, было видно, что ей очень плохо — она шаталась и едва держалась на ногах. Мы сразу увели ее с проезжей части, чтобы исключить риск травмы. У нее началось что-то похожее на эпилептический приступ: руки дрожали, взгляд был расфокусирован. Мы положили ее на бок, поддерживали голову, старались не дать ей потерять сознание до приезда скорой. Постоянно говорили с ней, чтобы она не отключалась. Главное было — не дать ей упасть и навредить себе", - рассказал о случившемся Баглан Татей.

Очевидцы заявили, что у девушки наблюдались признаки эпилептического приступа.

На место событий вызвали скорую помощь - медики доставили пострадавшую в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243583-govorili-chtoby-ona-ne-otklyuchalas-gvardeycy-spasli-devushku-s-pristupom-v-astane/