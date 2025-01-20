Гвардеец с женой после присяги провели гендер-пати в Павлодаре (видео)

В Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Шығыс" Нацгвардии РК.

Как сообщает пресс-служба регионального командования, солдат Иван Криулин с супругой Анастасией познакомился в декабре 2021 года.

"Однажды жена задала мне вопрос, что я хочу на день рождения. На что я, не задумываясь, ответил, что хочу от нее сына или дочку", - поделился военнослужащий.

Осенью 2024 года гвардеец узнал, что у них будет ребенок. А 10 декабря 2024 года его призвали в Национальную гвардию.

18 января Иван принял присягу в воинской части 6679 в Павлодаре. На торжественное мероприятие пришли родные солдата, а после в увольнении организовали гендер-пати. Так молодожены узнали, что у них будет дочка.

В региональном командовании отметили, что будущий папа призван из Семея и будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.

Ранее в Министерстве обороны в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ рассказали, в каком случае казахстанцы могут получить отсрочку от военной службы. Предоставление отсрочек и освобождения от призыва осуществляется через портал "Электронного правительства".

Также стало известно, сколько казахстанцев хотят призвать в армию в 2025 году. Призыв планируют проводить в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь. Акимам всех областей и городов республиканского значения будет необходимо "организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва".