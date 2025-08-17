jitsu gif
    Туристка из Швейцарии оказалась в затруднительной ситуации в Астане

    Опубликовано:

    Астана
    Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Туристка из Швейцарии по приезду в Астану обнаружила, что бронирование номера в отеле недействительно. Ей помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, в непростую ситуацию попала гостья из Швейцарии, приехавшая в столицу Казахстана для участия во Всемирной библиотечной конференции. По прибытии она обнаружила, что осталась без места проживания.

    Как выяснилось, ее супруг забронировал отель через интернет. Однако, по недоразумению, бронирование было совершено через заблокированную в Казахстане платформу. Отель не получил подтверждения - и места не оказалось.

    Оказавшись в чужой стране в столь неприятной ситуации, женщина обратилась за помощью в полицию. На вызов оперативно отреагировал участковый инспектор полиции района Есиль Курбаналиев Диас совместно с коллегами.

    Полицейские пригласили руководство гостиницы, на месте разъяснили суть ситуации, объяснив, что использование заблокированных платформ может привести к подобным недоразумениям. После этого гостье помогли решить вопрос с размещением - она была официально размещена в отеле по действующей брони, подобранной при содействии полицейских. Также ей предоставили информацию о возможном возврате денежных средств за прежнюю бронь.

    Позже женщина выразила благодарность сотрудникам полиции и преподнесла им в подарок сладости из Швейцарии.

    Напомним, ранее транспортные полицейские спасли иностранца от потери почти миллиона тенге в аэропорту Алматы - мужчина перевел деньги неизвестному.

    В конце июля на Алаколе полицейский, свободно владеющий английским, проинформировал гостей из Канады о местных правилах и вручил памятку с картой региона.

    В мае гражданка КНР поблагодарила казахстанских полицейских, которые помогли ей найти утерянные документы при путешествии на мотоцикле по Жамбылской области.

    Ранее туристки из Китая поблагодарили полицейских в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона. Стражи порядка не только нашли смартфон, но и лично сопроводили девушек к водителю.

    А в Петропавловске оказали помощь австрийскому туристу, который собирался переночевать на стадионе "Динамо". Иностранца разместили в гостинице, чтобы он смог отдохнуть в комфортных условиях.

    В Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

