"Остались под впечатлением": полицейские помогли туристам из Канады на Алаколе
Опубликовано:
Полицейский, свободно владеющий английским, проинформировал гостей из Канады о местных правилах и вручил памятку с картой региона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации ведомства, на озере Алаколь канадская семья обратилась за консультацией к сотруднику туристической полиции.
Туристы попросили рассказать о правилах отдыха и местных законах. Полицейский, говорящий по-английски, предоставил всю необходимую информацию и вручил брошюру с картой и памяткой для отдыхающих.
"Иностранцев также проинформировали о правилах безопасного поведения у воды и действиях при ЧС. Гости выразили благодарность за внимательное отношение и отметили, что остались под впечатлением от природы Алаколя и сервиса на курорте. В задачи туристической полиции входит обеспечение безопасности и информационное сопровождение отдыхающих — как иностранных, так и отечественных", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.
После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.
Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта.
А вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу. Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева совершила инспекционную поездку в курортные зоны - выявлены нарушения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268615-ostalis-pod-vpechatleniem-policeyskie-pomogli-turistam-iz-kanady-na-alakole/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах