"Остались под впечатлением": полицейские помогли туристам из Канады на Алаколе

Полицейский, свободно владеющий английским, проинформировал гостей из Канады о местных правилах и вручил памятку с картой региона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, на озере Алаколь канадская семья обратилась за консультацией к сотруднику туристической полиции.

Туристы попросили рассказать о правилах отдыха и местных законах. Полицейский, говорящий по-английски, предоставил всю необходимую информацию и вручил брошюру с картой и памяткой для отдыхающих.

"Иностранцев также проинформировали о правилах безопасного поведения у воды и действиях при ЧС. Гости выразили благодарность за внимательное отношение и отметили, что остались под впечатлением от природы Алаколя и сервиса на курорте. В задачи туристической полиции входит обеспечение безопасности и информационное сопровождение отдыхающих — как иностранных, так и отечественных", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта.

А вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу. Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева совершила инспекционную поездку в курортные зоны - выявлены нарушения.

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