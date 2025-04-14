Туристок из Китая удивили полицейские в Шымкенте (видео)

Туристки из Китая поблагодарили полицию в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, на юге Казахстана одна из иностранных туристок случайно оставила свой телефон в такси.

Полицейские не только нашли смартфон, но и лично сопроводили девушек к водителю, рассказав о достопримечательностях города.

"К слову, гостей приятно удивило внимание и забота стражей порядка, в знак благодарности они записали видеообращение с признательностью за теплый прием", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

Также в Уральске сотрудники патрульной полиции оказали помощь итальянцу, прилетевшему в Казахстан ради встречи с девушкой. Она должна была встретить его в аэропорту, но не пришла.