Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туристок из Китая удивили полицейские в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Гражданки Китая в Шымкенте с полицией
Туристки из Китая и полицейские. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Туристки из Китая поблагодарили полицию в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, на юге Казахстана одна из иностранных туристок случайно оставила свой телефон в такси.

Полицейские не только нашли смартфон, но и лично сопроводили девушек к водителю, рассказав о достопримечательностях города.

"К слову, гостей приятно удивило внимание и забота стражей порядка, в знак благодарности они записали видеообращение с признательностью за теплый прием", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

Также в Уральске сотрудники патрульной полиции оказали помощь итальянцу, прилетевшему в Казахстан ради встречи с девушкой. Она должна была встретить его в аэропорту, но не пришла.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235612-turistok-iz-kitaya-udivili-policeyskie-v-shymkente-video/