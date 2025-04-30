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Австрийскому туристу не дали переночевать на стадионе в Петропавловске

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Австрийский гражданин в СКО
Турист из Австрии в Петропавловске. Фото: polisia.kz

В Петропавловске оказали помощь австрийскому туристу, который собирался переночевать на стадионе "Динамо". Иностранца разместили в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Петропавловске сотрудники полиции оказали помощь 46-летнему гражданину Австрии, которого обнаружили на территории стадиона "Динамо", где он намеревался переночевать.

Проверка показала, что мужчина - турист, приехавший в Казахстан из Турции. Сотрудники управления миграционной службы ДП СКО удостоверились, что он находится на территории страны на законных основаниях. Иностранец прибыл в Астану самолетом, а до Петропавловска добрался автостопом.

Стражи порядка помогли путешественнику с размещением в гостинице, где он смог отдохнуть в комфортных условиях. Мужчина свободно владеет русским языком, увлекается путешествиями и особенно интересуется сельской жизнью.

"В Казахстане он оказался впервые и был приятно удивлен внимательным отношением со стороны полицейских. Поблагодарив их за помощь, турист продолжил свое путешествие по Центральной Азии", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в области Ұлытау туристы из Нидерландов столкнулись со сбоем в навигаторе. Полицейские заметили автомобиль, который стоял вдоль обочины, и сопроводили иностранцев до места назначения.

А в Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240736-avstriyskomu-turistu-ne-dali-perenochevat-na-stadione-v-petropavlovske/