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Казахстанские полицейские произвели особое впечатление на туристку из Китая (видео)

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Путешественница из Китая
Путешественница из Китая. Кадр из видео: instagram.com/qriim_mvdrk/

Гражданка КНР поблагодарила казахстанских полицейских, которые помогли ей найти утерянные документы при путешествии на мотоцикле по Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в районе Мойынкум Жамбылской области туристка из Китая потеряла свои личные документы во время обеда.

Патрульные полицейские, находившиеся на дежурстве в этом районе, обнаружили утерю и оперативно приступили к поиску владельца.

"Стражи порядка догнали иностранку и лично вручили ей документы. Кроме того, они заправили ее транспортное средство и проводили в дорогу, пожелав удачи", - отметили в МВД.

Иностранка выразила благодарность за оказанную помощь и заботу. Она высоко оценила профессионализм и человечность казахстанской полиции.

Гражданка КНР опубликовала в социальных сетях видео с благодарностью, отметив, что такое внимание произвело на нее особое впечатление.

Ранее туристки из Китая поблагодарили полицейских в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона. Стражи порядка не только нашли смартфон, но и лично сопроводили девушек к водителю.

А в Петропавловске оказали помощь австрийскому туристу, который собирался переночевать на стадионе "Динамо". Иностранца разместили в гостинице, чтобы он смог отдохнуть в комфортных условиях.

В Уральске помогли заблудившемуся туристу из США. Автопутешественник из штата Монтана прибыл в город в рамках своего маршрута, но сбился с пути. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242230-kazahstanskie-policeyskie-proizveli-osoboe-vpechatlenie-na-turistku-iz-kitaya-video/