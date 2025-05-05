Казахстанские полицейские произвели особое впечатление на туристку из Китая (видео)

Гражданка КНР поблагодарила казахстанских полицейских, которые помогли ей найти утерянные документы при путешествии на мотоцикле по Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в районе Мойынкум Жамбылской области туристка из Китая потеряла свои личные документы во время обеда.

Патрульные полицейские, находившиеся на дежурстве в этом районе, обнаружили утерю и оперативно приступили к поиску владельца.

"Стражи порядка догнали иностранку и лично вручили ей документы. Кроме того, они заправили ее транспортное средство и проводили в дорогу, пожелав удачи", - отметили в МВД.

Иностранка выразила благодарность за оказанную помощь и заботу. Она высоко оценила профессионализм и человечность казахстанской полиции.

Гражданка КНР опубликовала в социальных сетях видео с благодарностью, отметив, что такое внимание произвело на нее особое впечатление.

Ранее туристки из Китая поблагодарили полицейских в Шымкенте за помощь в возвращении оставленного в такси смартфона. Стражи порядка не только нашли смартфон, но и лично сопроводили девушек к водителю.

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