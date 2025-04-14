Турист из США приехал в Уральск и заблудился (видео)

В Уральске заблудился автопутешественник из США. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за оказанную ему помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, в Уральске патрульные полицейские Дамир Казиханов и Нурсултан Имангазин оказали помощь заблудившемуся иностранцу.

Американец по имени Конор, автопутешественник из штата Монтана, прибыл в Уральск в рамках своего маршрута. Не зная города, он сбился с пути.

Сотрудники полиции оперативно оказали туристу помощь и сопроводили его до нужного места.

"Конор выразил признательность полицейским за профессионализм, вежливость и готовность прийти на помощь", - отметили в МВД.

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