Турист из США приехал в Уральск и заблудился (видео)
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В Уральске заблудился автопутешественник из США. Иностранец поблагодарил сотрудников патрульной полиции за оказанную ему помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, в Уральске патрульные полицейские Дамир Казиханов и Нурсултан Имангазин оказали помощь заблудившемуся иностранцу.
Американец по имени Конор, автопутешественник из штата Монтана, прибыл в Уральск в рамках своего маршрута. Не зная города, он сбился с пути.
Сотрудники полиции оперативно оказали туристу помощь и сопроводили его до нужного места.
"Конор выразил признательность полицейским за профессионализм, вежливость и готовность прийти на помощь", - отметили в МВД.
Ранее в Костанайской области в заснеженной степи потерялся рыбак. Отойдя от товарищей, мужчина потерял ориентир и заблудился. Спасателям удалось быстро обнаружить рыбака. Его отогрели и доставили в Аркалык.
А в Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь человеку, заблудившемуся в степи во время поиска скота. Выяснилось, что его снегоход застрял в снегу, и мужчина несколько километров шел пешком.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235491-turist-iz-ssha-priehal-v-uralsk-i-zabludilsya-video/