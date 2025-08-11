Перевел деньги: иностранец едва не лишился миллиона тенге в аэропорту Алматы

Транспортные полицейские спасли иностранца от потери почти миллиона тенге в аэропорту Алматы - мужчина перевел деньги неизвестному, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции оказали помощь гражданину Китая, который по ошибке перевел 970 тыс. тенге незнакомому человеку.

Данный инцидент произошел в зоне досмотра пассажиров перед вылетом.

Как оказалось, иностранец, спеша на рейс, из-за невнимательности выбрал в мобильном приложении не того получателя - совпадение первых букв имени ввело его в заблуждение.

В считанные минуты до посадки и при отсутствии знания языка он оказался в крайне сложной ситуации, так как его деньги могли быть сняты в любой момент.

Однако на помощь незамедлительно откликнулись Тураш Шынгыс и оперуполномоченный Илебай Еламан.

Стражи порядка оперативно связались с банком и заблокировали перевод, а также установили личность и контакты получателя. Сообщается, что после они сопровождали пассажира до момента посадки, оставаясь рядом и оказывая моральную поддержку.

"Я был в отчаянии: языка не знаю, время поджимает, а деньги могли исчезнуть. Полицейский сказал: “Друг, не переживай, я помогу тебе” — и сдержал слово. В Китае мы говорим: “Народная полиция служит народу”, и здесь я почувствовал то же самое. Казахстанская полиция помогает не только своим гражданам, но и каждому, кто нуждается. Спасибо от всего сердца", — рассказал гражданин КНР.

Стоит отметить, что невнимательностью граждан могут пользоваться мошенники. Например, не так давно в КНБ обратились к казахстанцам. Сообщили, что участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призывают к бдительности.

Добавим, ранее также в Нацбанке заявили об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов на официальном бланке ведомства.

А в июне в АФМ сообщали, что мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью.

