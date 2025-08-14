"Мы отказываемся от этого": Касымбек сделал заявление по воскресным марафонам в Астане

Женис Касымбек на встрече акима Астаны с населением сообщил, что многие горожане жалуются на перекрытие дорог из-за марафонов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не приветствуем перекрытие дорог. В дальнейшем в год будет несколько таких забегов. Каждое воскресенье перекрывать Туркестан, Акмешит, Кунаева - это не дело.

Несмотря на то, что это воскресные дни, многие жители города выражают недовольство. Поэтому мы сейчас отказываемся от этого, максимально всевозможные марафоны будем выводить на объездные дороги, велосипедные, на другие тротуары. Определенные планы есть", - сообщил аким Женис Касымбек.

Отметим, что сейчас в Астане закрыто множество улиц из-за ремонта дорог. Так, до 20 августа автомобилистам недоступна часть проспекта Жумабаева и часть Коргалжынского шоссе, до 1 сентября - участок улицы Бокейхана,.

В целом в этом году планировалось отремонтировать 60 столичных улиц. Помимо этого, в Астане периодически вводят ограничения на дорогах из-за строительства LRT.

Говоря о марафонах, отметим, что этой весной в Алматы во время полумарафона скончались два его участника. Одному было 84 года, второму - 21 год.

