Один из оживленных проспектов частично перекроют на правобережье Астаны

С 11 по 20 августа проспект М.Жумабаева в Астане частично перекроют - будет произведен ремонт дороги на участке от К. Мунайтпасова до пр. Б. Момышулы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна по пр. М.Жумабаева на участке от К. Мунайтпасова до пр. Б. Момышулы. В связи с этим, с 11 по 20 августа движение на данном участке будет частично перекрыто.

При этом, движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", - отмечается в сообщении акимата.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

