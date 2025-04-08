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Жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах с 10 апреля

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Укладка асфальта
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

В Астане в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог, а работа на некоторых улицах должна начаться 10 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Как сообщили в акимате города, в 2025 году планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах. При этом 10 апреля начнется ремонт некоторых из улиц:

  • шоссе Алаш, от ул. 69 до ул. 191;
  • шоссе Коргалжын, от пр. Туран до ул. 128;
  • ул. Сыганак, от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки (в прошлом году работы проводились на участке от ул. Ч. Айтматова до пр. Кабанбай батыра);
  • в жилых массивах Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и др.

В акимате заверили, что в ходе ремонта будут обустроены новые тротуары, остановочные карманы, пандусы, обновлена дорожная разметка.

Кроме того, в текущем году в столице планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км.  Завершатся в полном объеме работы по восьми проектам, а еще по 28 продолжатся.

"Также ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой. Реализуется проект строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе",- сказано в сообщении.

В акимате добавили, что на момент перекрытия по каждому участку на официальных источниках заблаговременно будет размещена информация о сроках проведения работ.

Сегодня также стало известно, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234139-zhiteley-astany-predupredili-o-remonte-dorog-na-60-ulicah-s-10-aprelya/