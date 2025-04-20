Двое участников полумарафона скончались в Алматы

Сегодня, 20 апреля, во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на сайте Almaty Marathon.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы", - сообщается в публикации.

Согласно приведенным данным, организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось.

Полумарафон прошел утром 20 апреля по маршруту из Парка первого президента до Центрального стадиона.

Как рассказали организаторы в публикации, Аккоян Рсалиев регулярно участвует в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.

Сегодня во время полумарафона на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби мужчине внезапно стало плохо, через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульса не было.

"В 8:15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", - сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.

Второй погибший - Нурбол Ахмади - ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы. Сегодня во время полумарафона в Алматы на 16 км дистанции бегун потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно - смерть наступила до приезда бригады.

"Когда мы прибыли, в 9:18, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность", - прокомментировала Айгерім Есдаулетова, врач бригады 8/58.

Как сообщили медики, причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, и ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам.

Как сообщила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева, безопасность участников - приоритет организаторов.

"Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов.

Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега.

В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи", - добавила Салтанат Казыбаева.

Корпоративный фонд "Смелость быть первым" приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию и управление здравоохранения Алматы.

"По обоим фактам в районных подразделениях полиции проводится расследование. С целью установления причины смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, в 2023 году подобная трагедия произошла в Астане: во время велогонки Tour of Uly Dala скончался мужчина. У него не выдержало сердце.

В том же году в начале мая в Алматинской области участник марафона умер за несколько метров до финиша. У мужчины также остановилось сердце.