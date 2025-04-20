До конца сентября ограничат движение на левом берегу Астаны из-за строительства LRT

В Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, с 21:00 часов 20 апреля по 25 сентября, для строительства надземного пешеходного перехода на станции 113 от Дома министерств, планируется полное ограничение движения правостороннему съезду с ул. Сыганак на проспект Мангилик Ел (в сторону ул. Достык) для транспорта движущегося со стороны моста Арыс.

Ограничение движения. Фото: акимат Астаны

Также, с 22:00 часов 22 апреля по 20 сентября, в связи с проведением работ по возведению фасада здания станции 106, на участке пр. Кабанбай батыра от стелы "Астана Жұлдызы" не доезжая ул. Хусейн бен Талала, будет ограничено движение транспорта путем сужения проезжей части дороги с трех полос в одну полосу.

Ограничение движения. Фото: акимат Астаны

"Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, а также приносим извинения за временные неудобства", - резюмирует акимат.

Добавим, также по 25 апреля частично перекрыт участок проспекта Мангилик Ел от транспортной развязки на пересечении улиц Сарайшык/Мангилик Ел до улицы Ф. Онгарсыновой.

С таким же сроком, по 25 апреля, перекрыт участок от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина в Астане.

Мы также писали, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дина - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Сообщалось и о том, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.