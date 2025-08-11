"Пошел отсюда": конфликт между водителем и пассажиром автобуса попал на видео в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Пошел отсюда": конфликт между водителем и пассажиром автобуса попал на видео в Алматы

    Опубликовано:

    конфликт в автобусе
    Водитель автобуса. Кадр из видео: instagram.com/check_point.kz

    В Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

    В Instagram-аккаунте Check_point опубликовано видео с информацией, что в Алматы произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса.

    На кадрах видно, как автор видео - пассажир, спросил у водителя, который держал в руках телефон, знает ли тот, что пользоваться устройством нельзя. Водитель же заявил, что не говорил по телефону. На этом фоне, вероятно, у водителя и пассажира завязалась словесная перепалка, которая позже переросла противостояние - водитель автобуса остановил транспортное средство и попытался выдворить пассажира из салона.

    "Пошел отсюда!" - ответил водитель пассажиру.

    "Водитель остановил транспорт и попросил мужчину выйти, а после отказа - высадил его силой", - сказано в описании к видео.

    Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

    "По данному факту сотрудниками управления местной полицейской службы ДП Алматы проводится проверка. Личности участников установлены.

    Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", - ответили в ведомстве.

    Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.

    До этого в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.

    В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

    В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

    Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.