"Пошел отсюда": конфликт между водителем и пассажиром автобуса попал на видео в Алматы

В Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Check_point опубликовано видео с информацией, что в Алматы произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса.

На кадрах видно, как автор видео - пассажир, спросил у водителя, который держал в руках телефон, знает ли тот, что пользоваться устройством нельзя. Водитель же заявил, что не говорил по телефону. На этом фоне, вероятно, у водителя и пассажира завязалась словесная перепалка, которая позже переросла противостояние - водитель автобуса остановил транспортное средство и попытался выдворить пассажира из салона.

"Пошел отсюда!" - ответил водитель пассажиру.

"Водитель остановил транспорт и попросил мужчину выйти, а после отказа - высадил его силой", - сказано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту сотрудниками управления местной полицейской службы ДП Алматы проводится проверка. Личности участников установлены.

Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", - ответили в ведомстве.

Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе.

До этого в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.

В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.

