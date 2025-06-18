Мужчины "из-за жары" устроили перепалку в автобусе в Алматы (видео)
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Двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе, передает NUR.KZ.
Видео появилось в паблике kris_p_almata в Instagram.
В описании к видео говорится, что конфликт между двумя мужчинами в автобусе Алматы мог произойти из-за сильной жары — "в душном салоне без кондиционера люди не выдерживают напряжения". На кадрах слышны возгласы "успокойся" и требования выйти на улицу.
"Психологи отмечают: высокая температура действительно может усиливать раздражительность и агрессию, особенно в условиях тесноты и стресса", - говорится в описании к видео.
Между тем, полиция Алматы проводит по факту проверку.
"Устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего, место инцидента и личности участников. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - сообщили в департаменте полиции города.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, ранее в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта.
Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.
В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.
В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.
Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256813-muzhchiny-iz-za-zhary-ustroili-perepalku-v-avtobuse-v-almaty/
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