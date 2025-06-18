Мужчины "из-за жары" устроили перепалку в автобусе в Алматы (видео)

Двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предполагают, что причиной стала жара в городе, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике kris_p_almata в Instagram.

В описании к видео говорится, что конфликт между двумя мужчинами в автобусе Алматы мог произойти из-за сильной жары — "в душном салоне без кондиционера люди не выдерживают напряжения". На кадрах слышны возгласы "успокойся" и требования выйти на улицу.

"Психологи отмечают: высокая температура действительно может усиливать раздражительность и агрессию, особенно в условиях тесноты и стресса", - говорится в описании к видео.

Между тем, полиция Алматы проводит по факту проверку.

"Устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего, место инцидента и личности участников. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - сообщили в департаменте полиции города.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта.

Также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.

В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.