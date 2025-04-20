Водитель автобуса обругал пассажирку и пытался вытолкать ее из транспорта в Талдыкоргане
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В Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai. На видео, снятом одним из очевидцев с пассажирского сидения, запечатлен конфликт - водитель автобуса, нецензурно выражаясь, пытается вытолкнуть пассажирку из салона.
"По словам очевидцев, водитель подумал, что женщина выругалась в его адрес, и начал кричать на нее. Затем он попытался вытолкать ее из салона.
Несмотря на агрессию, никто из пассажиров не вмешался. Водитель продолжил движение по маршруту, продолжая ссору прямо за рулем", - сообщается в описании к видео.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области Жетiсу. Нам сообщили, что правонарушитель уже наказан.
"Сотрудниками Управления полиции города Талдыкорган привлечен мужчина к административной ответственности за мелкое хулиганство, то есть за нецензурную брань в общественном месте", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.
Правоохранители призвали всех, ставших свидетелями подобных случаев, незамедлительно сообщать об этом по номеру 102.
Напомним, также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.
В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.
В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.
Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237442-voditel-avtobusa-obrugal-passazhirku-i-pytalsya-vytolkat-ee-iz-transporta-v-taldykorgane/