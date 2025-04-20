Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель автобуса обругал пассажирку и пытался вытолкать ее из транспорта в Талдыкоргане

Опубликовано:

Салон автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Jagdai. На видео, снятом одним из очевидцев с пассажирского сидения, запечатлен конфликт - водитель автобуса, нецензурно выражаясь, пытается вытолкнуть пассажирку из салона.

"По словам очевидцев, водитель подумал, что женщина выругалась в его адрес, и начал кричать на нее. Затем он попытался вытолкать ее из салона.

Несмотря на агрессию, никто из пассажиров не вмешался. Водитель продолжил движение по маршруту, продолжая ссору прямо за рулем", - сообщается в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области Жетiсу. Нам сообщили, что правонарушитель уже наказан.

"Сотрудниками Управления полиции города Талдыкорган привлечен мужчина к административной ответственности за мелкое хулиганство, то есть за нецензурную брань в общественном месте", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.

Правоохранители призвали всех, ставших свидетелями подобных случаев, незамедлительно сообщать об этом по номеру 102.

Напомним, также ранее в Костанае очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром. Теперь участникам драки грозит арест.

В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.

Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237442-voditel-avtobusa-obrugal-passazhirku-i-pytalsya-vytolkat-ee-iz-transporta-v-taldykorgane/