"Рано закрыл двери": драка между водителем автобуса и пассажиром попала на видео в Костанае
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Очевидцы сняли на видео драку, которая произошла между водителем автобуса и пассажиром в Костанае. Теперь участникам драки грозит арест, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.
В Instagram-аккаунте Ilovekostanay опубликовано видео с информацией о том, что в Костанае произошла драка между водителем автобуса и пассажиром.
"Водитель автобуса слишком рано закрыл двери автобуса когда пассажир выходил и его прижало дверью, пассажир начал грубить и произошла стычка", - сказано в описании к посту.
Публикацию прокомментировали в прокуратуре Костанайской области.
"По данному факту ориентирована полиция города", - сказано в сообщении прокуратуры.
Также публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Костанайской области.
"Полиция установила личности участников конфликта. В отношении водителя и пассажира, между которыми произошел конфликт, возбуждены административные производства по статье "Мелкое хулиганство".
Обоим грозит штраф по 20 МРП (79 тысяч тенге) или от 5 до 15 суток ареста. Окончательное решение примет суд", - сказано в сообщении.
Внимание! 18+! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!
В октябре прошлого года драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.
В сентябре 2024 года драка произошла в одном из автобусов в Алматы - сначала несколько человек избили пассажира, а после набросились на водителя, который вмешался в ситуацию. Водителю провели удушающий прием и выволокли его на улицу, а после нападавшие сбежали.
Также мы писали, что в Алматы один из пассажиров угрожал водителю и разбил стекло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219922-rano-zakryl-dveri-draka-mezhdu-voditelem-avtobusa-i-passazhirom-popala-na-video-v-kostanae/