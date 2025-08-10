Очереди к входам: что происходит в Алматы в преддверии концерта Джей Ло (фото, видео)

Алматинцы столпились возле входа к Центральному стадиону города в ожидании концерта Джей Ло, передаёт NUR.KZ.

Очереди образовались, несмотря на то, что до концерта еще несколько часов. Охрана и полицейские едва сдерживает наплыв толпы, держа ворота закрытыми.

Образовалась давка, в которой некоторые люди из толпы кричат "позор".

Вокруг стадиона много полиции, для удобства дежурят волонтеры, "скорая" и пожарные.

Возле стадиона можно купить футболки, шопперы, поясные сумки и даже полотенце с названием тура или изображением Джей Ло. Стоит отметить, стоимость футболки составляет 21 тысячу тенге, а шоппер обойдется в 13 тысяч.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы состоится сегодня, 10 августа.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

Накануне стало известно, что команда Джей Ло уже прибыла в Алматы.

А сегодня мы писали, готов ли Центральный стадион Алматы принять мировую звезду.

