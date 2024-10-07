День референдума ознаменовался настоящим беби-бумом в Алматинской области

В Алматинской области в день референдума произошло символичное событие: в регионе случился беби-бум - на свет появился 71 новорожденный, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как рассказали в пресс-службе акимата, 6 октября ознаменовалось настоящим беби-бумом - в регионе на свет появился 71 малыш. Из них 35 новорожденных - девочки и 36 - мальчики. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо.

"Этот символичный беби-бум вселяет надежду и веру в светлое будущее страны", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 октября казахстанцы пришли на избирательные участки для участия в референдуме по строительству АЭС. Основной вопрос, на который должны были ответить жители страны: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Ранее Алматинская область была названа одним из ведущих регионов по числу молодежи. Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет достигла 426 117 человек, что составляет 27,7% населения региона. Управление по вопросам молодежной политики отметило, что ведомство реализует различные программы для улучшения качества жизни молодежи, защиты их прав и поддержки социально-экономического развития.