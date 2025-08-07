Асем Нусупова ушла с должности замакима Алматы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.
Как сообщили в акимате, Асем Нусупова ушла с поста сегодня, 7 августа 2025 года.
"С февраля 2022 года она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения", - сообщили в акимате.
Напомним, Асем Нусупова была назначена на эту должность в феврале 2022 года, когда акимом Алматы был Ерболат Досаев.
Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в Алматы.
Является выпускницей Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент».
Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, в 2001 году назначена главным экспертом Отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК.
С 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".
С 2016 по 2019 год была заместителем акима Восточно-Казахстанской области.
В 2020 году работала на должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения.
С октября 2020 года занимала пост вице-министра здравоохранения. От этой должности была освобождена после назначения заместителем акима Алматы - в феврале 2022 года.
Отметим, ранее в Алматы сменился аким. 24 мая депутаты маслихата Алматы согласовали кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.
Позднее был назначен заместитель акима города Алматы - им стал Олжас Смагулов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272854-asem-nusupova-ushla-s-dolzhnosti-zamakima-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах