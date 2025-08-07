jitsu gif
    Асем Нусупова ушла с должности замакима Алматы

    Асем Нусупова
    Асем Нусупова. Фото: primeminister.kz

    Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.

    Как сообщили в акимате, Асем Нусупова ушла с поста сегодня, 7 августа 2025 года.

    "С февраля 2022 года она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения", - сообщили в акимате.

    Напомним, Асем Нусупова была назначена на эту должность в феврале 2022 года, когда акимом Алматы был Ерболат Досаев.

    Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в Алматы.

    Является выпускницей Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент».

    Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, в 2001 году назначена главным экспертом Отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК.

    С 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".

    С 2016 по 2019 год была заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

    В 2020 году работала на должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения.

    С октября 2020 года занимала пост вице-министра здравоохранения. От этой должности была освобождена после назначения заместителем акима Алматы - в феврале 2022 года.

    Отметим, ранее в Алматы сменился аким. 24 мая депутаты маслихата Алматы согласовали кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

    На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

    Позднее был назначен заместитель акима города Алматы - им стал Олжас Смагулов.

