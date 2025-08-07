Асем Нусупова ушла с должности замакима Алматы

Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима города.

Как сообщили в акимате, Асем Нусупова ушла с поста сегодня, 7 августа 2025 года.

"С февраля 2022 года она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения", - сообщили в акимате.

Напомним, Асем Нусупова была назначена на эту должность в феврале 2022 года, когда акимом Алматы был Ерболат Досаев.

Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в Алматы.

Является выпускницей Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, в 2001 году назначена главным экспертом Отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК.

С 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".

С 2016 по 2019 год была заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2020 году работала на должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения.

С октября 2020 года занимала пост вице-министра здравоохранения. От этой должности была освобождена после назначения заместителем акима Алматы - в феврале 2022 года.

Отметим, ранее в Алматы сменился аким. 24 мая депутаты маслихата Алматы согласовали кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

Позднее был назначен заместитель акима города Алматы - им стал Олжас Смагулов.

