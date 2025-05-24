Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового акима Алматы, им стал Дархан Сатыбалды, передает NUR.KZ.

"Указом главы государства Дархан Сатыбалды назначен акимом города Алматы, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.

Сегодня состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

Сегодня Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ также подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

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