Экс-вице-министр здравоохранения Асем Нусупова стала замакима Алматы

Асем Нусупова. Фото: primeminister.kz

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента заместителем акима города Алматы назначена Нусупова Асем Бековна, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в Алматы.

Является выпускницей Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, в 2001 году назначена главным экспертом Отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК.

С 2002 по 2003 год занимала должность заведующей сектором Центра системных исследований Администрации президента.

В 2003 - 2005 годы - советник министра финансов, по совместительству советник организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства.

В 2005 году была советником премьер-министра, руководителем группы советников премьер-министра.

В 2006 году заведовала Сводным аналитическим отделом Канцелярии премьер-министра.

С 2007 по 2008 год занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

С 2016 по 2019 год была заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2020 году работала на должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения.

С октября 2020 года занимала пост вице-министра здравоохранения. От этой должности была освобождена два дня назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956328-eks-vitse-ministr-zdravoohraneniya-asem-nusupova-stala-zamestitelem-akima-almaty/