Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Национального банка Ерболат Досаев стал акимом южной столицы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

Ерболату Досаеву 52 года, родом он из Алматы.

Окончил Алматинский энергетический институт и государственный технический университет им. Баумана в Москве.

Свой трудовой путь начал в 1993 году в МНПП "Искер".

За свою карьеру Досаев успел поработать советником премьер-министра Казахстана, вице-министром финансов, заместителем главы правительства.

В разные годы возглавлял совет директоров Банка развития Казахстана, Агентство РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, совет директоров АО "КазИнвестБанк", нацхолдинг "Байтерек".

Занимал посты министра финансов, министра здравоохранения, министра экономического развития и торговли РК.

В 2019 году был назначен на должность председателя Нацбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953735-erbolat-dosaev-naznachen-akimom-almaty/