Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Асем Нусупова. Фото: primeminister.kz

Асем Нусупову освободили от занимаемой ею должности вице-министра здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Нусупова Асем Бековна освобождена от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, в 1998 году – магистратуру этого же университета.

С 2001 по 2003 год – главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований Администрации президента Казахстана.

С 2003 по 2007 год работала советником министра финансов РК, советником премьер-министра РК, заведующей сводным аналитическим отделом Канцелярии премьер-министра.

В период с 2007 по 2008 год – вице-министр здравоохранения.

С 2008 по 2016 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".

С 2016 по 2019 год – заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С октября 2020 года и до недавнего времени занимала пост вице-министра здравоохранения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956050-asem-nusupova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-zdravoohraneniya/