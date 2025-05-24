Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы

Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы. Сегодня состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру, передает NUR.KZ.

По итогам заседания депутаты поддержали предложенную кандидатуру. Таким образом, процедура согласования завершена, и город официально получил нового руководителя. Им стал Дархан Сатыбалды.

До этого назначения Дархан Сатыбалды был первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Напомним, сегодня Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

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